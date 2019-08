Nun Glück bei der Auslosung?

Weh muss den Young Boys immer noch tun, dass sie gegen einen derart bescheidenen Gegner ausgeschieden sind. Und wie: als zweimal stärkeres, zweimal aktiveres, zweimal überzeugenderes Team. Und die Berner Mannschaft ist wertvoller als Roter Stern und besser besetzt, YB besitzt auch den höheren Uefa-Koeffizienten. Im Ausland wurde das Scheitern des Schweizer Meisters durchaus mit einigem Erstaunen verfolgt.

Zumal Roter Stern zuvor bereits drei Runden zu überstehen hatte in der Qualifikation - und dabei eher nicht überzeugte gegen Süduva aus Litauen (2:1, 0:0), HJK Helsinki (2:0, 1:2) sowie den FC Kopenhagen (1:1, 1:1, Sieg im dramatischen Elfmeterschiessen). Genau genommen hat Roter Stern die letzten fünf Qualifikationspartien nicht gewonnen. Und bereits letztes Jahr hatte sich der serbische Meister mit allem Dusel der Welt und entgegen jeglicher Logik nach vier siegreichen Runden für die Königsklasse qualifiziert. Gegen Spartak Trnava aus der Slowakei erst in der Verlängerung - und im Playoff gegen den FC Salzburg dann nach einem 0:0 zu Hause dank der Auswärtstoreregel (!) und einem 2:2 nach 0:2-Rückstand und totaler Unterlegenheit in Salzburg. Roter Stern Belgrad ist der Glücksritter Europas.

Wie wäre es mit Arsenal?

Heute (13 Uhr) trifft sich das kleine Fussballeuropa in Monaco: Europa-League-Auslosung. 48 Teams, 12 Gruppen, YB ist in Topf 2. Dieser Wettbewerb ist nicht mal im Ansatz so aufregend wie die Champions League. Das zeigt sogar die schmucklose Uhrzeit: Gestern gab es eine prunkvolle Abendgala, heute einen ziemlich bürokratischen Akt am Mittag.

Die Young Boys sind schon zum sechsten Mal seit 2010 dabei. Doch es gibt durchaus ein paar renommierte Vereine als potenzielle Kontrahenten, die für ein anständig gefülltes Stade de Suisse sorgen können: Manchester United (wie letztes Jahr in der Königsklasse), Arsenal, AS Rom, der FC Sevilla oder der FC Porto. Und es gibt auch einige interessante Fussballer im Angebot: Paul Pogba (Manchester United) etwa oder Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Edin Dzeko (AS Rom), Pepe (FC Porto).

Doch es hat eben auch jede Menge Vereine, die wenig zugkräftig sind. Eine Gruppe mit Dynamo Kiew, Partizan Belgrad und Slovan Bratislava etwa wäre sehr unattraktiv. Und der Berner Fussballkonsument hat schon ein paar Mal bewiesen, lieber als Dauerkartenbesitzer immer wieder Lausanne und Lugano sehen zu wollen - als im Europacup beispielsweise Lazio Rom oder Linz.

Immerhin bietet sich YB die Gelegenheit, europäisch auch im Frühling noch dabei zu sein. Das dürfte ein Ansporn sein in einer Saison mit ohnehin hohen Zielen in Meisterschaft und Cup.