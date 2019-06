Neymar: «Die Wahrheit wird herauskommen»

Der brasilianische Fussballstar Neymar ist in seiner Heimat von der Polizei fünf Stunden lang zu den Vergewaltigungsvorwürfen einer Frau befragt worden. Der teuerste Fussballspieler der Welt erschien am Donnerstag in einem Polizeirevier in der Millionenmetropole São Paulo. «Ich bin sehr ruhig», sagte der Nationalstürmer nach der Befragung. «Früher oder später wird die Wahrheit herauskommen.»