Neuer kam, sah und hexte

Nach einem Steilpass lief Emil Forsberg 20, 30 Meter allein auf das Tor von Manuel Neuer zu.

Doch im deutschen DFB-Pokalfinal in Berlin trug sie der Routinier mit Bravour. Und in der 12. Minute lenkte er einen Kopfball des Leipzigers Yussuf Poulsen aus vier Metern so mirakulös an die Latte, als wäre er nie verletzt gewesen, als hätte er nicht zuvor 34 Tage keinen Ernstkampf mehr bestritten. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 48. Minute, als es so schien, als hätten noch nicht alle Bayern wieder auf den Rasen gefunden, war Neuer hellwach und stellt sich Emil Forsberg entgegen.

Boateng sieht schwarz

So konnten sich die Bayern nach ihrem 3:0-Sieg gegen die Bullen aus Leipzig auch bei ihrem Torhüter bedanken, der da war, als es darauf ankam. Was man von anderen nicht behaupten kann. Denn so dürften die Störgeräusche in München nach dem Gewinn des Doubles nicht gänzlich verstummen. Der geschasste Jérôme Boateng hatte sichtlich keine Lust, den Pokaltriumph mit seinen Mitspielern vor der Kurve zu feiern und verliess nach der Siegerehrung als Erster den Platz und machte sich auf in die Katakomben.