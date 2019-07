Monaco und Auxerre: Sorgics Kreis schliesst sich

Dementsprechend ist die Lücke, die Sorgic hinterlässt. Dennoch stellte sich den Thunern die Frage nicht, seinen Abgang zu verhindern, wie Gerber sagt. Zumal Sorgic schon länger den Wunsch äusserte, bei einem auch für den Club annehmbaren Angebot ins Ausland weiterziehen zu dürfen.

Spielern den Karrieresprung zu ermöglichen, ist Teil der Vereinsstrategie. «Wir sind so zu einer begehrten Adresse geworden», sagt der Sportchef. Der Vorteil ist, dass die Oberländer mittlerweile Fussballer verpflichten können, die früher kaum den Schritt zu ihnen gemacht hätten. Der Nachteil: Sie verlieren regelmässig Leistungsträger.

Thun prüft den Markt

Mit Rapp steht Sorgics Ersatz zwar seit Vorbereitungsbeginn im Kader, dennoch lässt Gerber offen, einen weiteren Angreifer zu verpflichten. Im Sturm fehlt es an Breite: Saleh Chihadeh spielte gegen Xamax erstmals in der Super League, Nicolas Hunziker vermochte sich nicht durchzusetzen. Er stand im Sommer vor dem Abgang, ehe er sich verletzte. «Wir prüfen den Markt», sagt Gerber. An Angeboten mangelt es nicht: Er sei in den letzten Stunden mit Offerten überhäuft worden, sagt er.

Auxerre interessierte sich derweil schon vor zwei Jahren für Sorgic. Nun ist der Moment gekommen. Am Dienstagmorgen verabschiedete sich der Stürmer unter Applaus von den Thuner Kollegen, am Nachmittag absolvierte er den Medizincheck. Am Mittwoch nun, nachdem er erstmals mittrainierte, wurde er in Auxerre präsentiert.

Er sagt, dass sich der Verein schon einmal um ihn bemühte, habe ihm den Entscheid vereinfacht. «Auxerre ist ein grosser Club. Ich bin enorm motiviert, dem Team mit meinen Toren zu helfen.» Vielleicht erhält er schon am Freitag Gelegenheit dazu, dann startet Auxerre bei AF Rodez in die neue Saison.

Gegen einen französischen Club ist Sorgics Stern aufgegangen, bei einem französischen Club erfüllt er sich nun den Traum von einem Wechsel ins Ausland. Der Kreis schliesst sich.