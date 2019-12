Mehr als nur ein grosses Spiel

Ein an grossen Spielen reiches 2019 hält für die Young Boys fast ganz zum Schluss noch einmal eine bedeutende Partie bereit. Heute treten sie bei den Glasgow Rangers zum Endspiel in der Europa-League-Gruppenphase an. Ein Punkt würde zum Weiterkommen reichen, sollte Feyenoord beim FC Porto gewinnen, doch das ist eher keine stabile Hochrechnung.