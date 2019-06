Marcel Koller war entlassen – dann änderte Burgener seine Meinung

Zumindest meint man das. Doch der Club, der zuletzt eine einzige Wundertüte war, hält eine weitere Überraschung bereit. Sie kommt vom Präsidenten selbst: Bernhard Burgener beschliesst, die rotblaue Kommunikationsstrategie – die er als Chef in einer derart wichtigen Causa zwingend zu verantworten hat – ad absurdum zu führen und bereits am Folgetag auf seinem eigenen Kanal zu kommunizieren. Er gibt dem «Blick» Auskunft über die vergangene Woche. Burgener beantwortet dabei einige berechtigte Fragen. Einige berechtigte Fragen beantwortet er nicht. Und einige berechtigte Fragen werden ihm gar nicht gestellt. So dass am Ende nicht weniger Fragen im Raum stehen.

Koller holte bereits «private Dinge»

Klar ist nun immerhin, was nach der spektakulären Kehrtwende am Donnerstag/Freitag schon absehbar war: «Wir werden weiterhin mit Marcel Koller zusammenarbeiten und in die neue Saison gehen.» Dass dieser Trainer, der in den vergangenen Wochen genauso zum Spielball eines internen Machtkampfs wurde wie Streller-Kandidat Patrick Rahmen, trotz Verbleibs stark geschwächt in diese Saison gehen wird, scheint innerhalb der verbliebenen Führung nicht registriert oder als vernachlässigbar eingeschätzt zu werden.

Mehr noch: Burgener unterlässt es im Interview, die Behauptung des «Blick» zu dementieren, wonach Koller während einer Sitzung am Mittwoch in Pratteln bereits mündlich entlassen wurde. Einer Sitzung, bei der Burgener, CEO Roland Heri, Noch-Sportdirektor Streller sowie Koller und dessen Berater Dino Lamberti zugegen waren.

Es führt dies zum einzig logischen Schluss, dass das stimmt – zumal Lamberti bestätigt, dass sein Klient nach der Sitzung sein Büro aufsuchte, um «private Dinge zu holen.» Warum sollte Burgener zulassen, dass sein künftiger Trainer auch noch das Stigma des bereits Entlassenen mit in die neue Saison bringt, wenn die Information nicht korrekt ist?

Liess er sich von anderen Entscheidungsträgern beeinflussen?

Im Verborgenen bleibt hingegen, warum danach der Rahmen-Deal platzte. Erstaunlicherweise wird auch gar nicht explizit danach gefragt. Ebenso wenig kommt zur Sprache, dass Burgener letztlich durch seinen Meinungsumschwung seinen in sportlichen Fragen wichtigsten Angestellten desavouierte und warum er das tat. Änderte er einfach selbst seine Meinung? Oder liess er sich von anderen Entscheidungsträgern im Club beeinflussen, die ein Interesse daran gehabt haben könnten, dass Streller aufläuft? Und warum wird er nicht danach gefragt?