ManCity erleidet nächsten Rückschlag

Die grösste Überraschung kommt am Samstag aus Manchester, wo die Citizens erneut Punkte eingebüsst hat. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola kam am Samstag zuhause gegen Crystal Palace nur zu einem 2:2 (0:1). Der türkische Nationalspieler Cenk Tosun (39. Minute), der im Winter auf Leihbasis vom FC Everton zu Palace gewechselt war, schoss die Gäste zunächst in Führung. Sergio Agüero (82./87.) drehte die Partie mit seinem Doppelpack zugunsten der überlegenen Hausherren. Doch kurz darauf unterlief Fernandinho (90.) ein Eigentor. ManCity hatte als Tabellenzweiter am Samstagabend 13 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC Liverpool, der zwei Spiele weniger absolviert hat.

Auch der FC Arsenal verpasste mit Granit Xhaka im Mittelfeld sowie dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil in der Startelf erneut einen Sieg. Gegen Aufsteiger Sheffield United verspielten die Londoner im eigenen Stadion die Führung und kamen nur zu einem 1:1 (1:0). Das Tor für die Gunners, die auf den wegen einer Roten Karte gesperrten Pierre-Emerick Aubameyang verzichten mussten, erzielte der 18 Jahre alte Gabriel Martinelli (45.). Für die Gäste traf John Fleck (83.). In der Tabelle belegt Arsenal weiterhin den zehnten Platz.

Watford - Tottenham Hotspur 0:0

21'366 Zuschauer.

Bemerkung: 70. Gazzaniga (Tottenham Hotspur) wehrt Foulpenalty von Deeney ab.

Arsenal - Sheffield United 1:1 (1:0)

60'310 Zuschauer. - Tore: 45. Martinelli 1:0. 83. Fleck 1:1.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Manchester City - Crystal Palace 2:2 (0:1)

54'439 Zuschauer. - Tore: 39. Tosun 0:1. 82. Agüero 1:1. 87. Agüero 2:1. 90. Fernandinho (Eigentor) 2:2.

Norwich City - Bournemouth 1:0 (1:0)

26'781 Zuschauer. - Tor: 33. Pukki (Foulpenalty) 1:0. Bemerkungen: Norwich City mit Drmic (ab 85.) aber ohne Klose (verletzt). 31. Rote Karte gegen Cook (Bournemouth). 76. Rote Karte gegen Godfrey (Norwich City).

West Ham United - Everton 1:1 (1:1)

59'915 Zuschauer. - Tore: 40. Diop 1:0. 44. Calvert-Lewin 1:1. Bemerkung: West Ham United mit Ajeti (ab 84.).

Brighton - Aston Villa 1:1 (1:1)

Tore: 38. Trossard 1:0. 75. Grealish 1:1.

Southampton - Wolverhampton 2:3 (2:0)

Tore: 15. Bednarek 1:0. 35. Long 2:0. 53. Neto 2:1. 65. Raúl Jiménez 2:2. 76. Raúl Jiménez 2:3.