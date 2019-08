Manchester City holt sich den Supercup

Raheem Sterling (12. Minute) erzielte nach einem Freistoss den Führungstreffer für Man City. Der Ausgleich für die Reds gelang Innenverteidiger Joel Matip (77.) per Kopf. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit rettete Citys Abwehrspieler Kyle Walker einen Ball von Liverpools Stürmer Mohamed Salah unmittelbar vor der Linie spektakulär per Fallrückzieher.

Im Elfmeterschiessen parierte Citys Keeper Claudio Bravo den Versuch von Georginio Wijnaldum. Den entscheidenden Penalty für Titelverteidiger City verwandelte Gabriel Jesus.

Unmittelbar nach dem Ausgleich von Matip wurde Xherdan Shaqiri eingewechselt. Der Schweizer trat im Elfmeterschiessen als Erster an – und verwandelte sicher mit einem Schuss in die rechte Ecke.

Liverpool eröffnet die Premier League



Kurz vor Sterlings Tor musste Citys Leroy Sané den Platz humpelnd verlassen. Gabriel Jesus kam für ihn ins Spiel. Eine genaue Diagnose für den von Bayern umworbenen Deutschen stand vorerst noch aus. Der 23-Jährige war im Laufduell mit Trent Alexander-Arnold zu Fall gekommen.

Das Community Shield – eigentlich das Duell zwischen Meister und Pokalsieger – gilt weniger als wichtiger Titel denn als Leistungstest für die Premier-League-Saison. Weil City aber sowohl Meister wie auch Pokalsieger ist, trat es gegen den Liga-Zweiten Liverpool an. Beide Teams traten hochmotiviert auf – und auch die beiden Trainer. City-Coach Guardiola kassierte sogar eine Gelbe Karte, nachdem er sich beim Schiedsrichter über einen Zweikampf zwischen Liverpools Joe Gomez und Citys David Silva beschwert hatte.

Am kommenden Freitag startet die Premier League mit dem Duell zwischen Champions-League-Gewinner Liverpool und Aufsteiger Norwich City in die neue Saison. Manchester City tritt einen Tag später bei West Ham United an.