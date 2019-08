Der FCZ kämpft sich zum Sieg

Es war ein schöner Angriff des FCZ, zügig und direkt gespielt. Die Mannschaft hat unter Trainer Ludovic Magnin schon oft gezeigt, dass sie gut Fussball spielen kann. Doch eben: Manchmal wiederholt sich die Geschichte.

Mindestens so oft, wie die Zürcher vielversprechenden Fussball spielen, leisten sie sich schlimme Fehler, bringen sie sich um den Vorteil. Das ist in dieser ersten Halbzeit nicht anders. Kaum steht es 1:0, fällt auch schon das 1:1. FCZ-Goalie Brecher lässt einen recht harmlos scheinenden Freistoss des Spaniers Quintilla passieren.

Zwei Platzverweise in der zweiten Hälfte

Manchmal wiederholt sich die Geschichte nicht. So ist das am Mittwochabend beim FC Zürich, als die zweite Halbzeit da ist. Zwar gibt es für den FCZ-Gegner erneut einen Platzverweis, wie schon in den zwei vorangegangenen Partien in Sion (1:3) und gegen Xamax (2:2). Nur folgen für den FCZ nach Muheims Abgang keine verschossenen Elfmeter und auch keine Gegentore. Dieses Mal folgt eine Platzverweis für FCZ-Verteidiger Kryeziu. Das klingt nicht gut. Doch vielleicht muss dieser FCZ das Unglück erleben, um das Glück packen zu können.

Der Mannschaft, bisher am Tabellenende mit nur zwei Punkten aus vier Partien, gelingt in der 70. Minute das 2:1, Mahi trifft nach einer starken Kombination. Und die Mannschaft verteidigt diesen Vorsprung. Mit Leidenschaft. Und Glück. Und auch mit Brecher, der wiederholt abwehrt. Zuletzt gegen Ittens gefährlichen Schuss in der Nachspielzeit.