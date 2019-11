Lustenbergers Blitzheilung macht Hoffnung

Zwei Wochen ist es her, dass sich YB-Captain Fabian Lustenberger wegen eines Misstritts beim 2:0 im Heimspiel gegen die Holländer eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen hat. Der Club kommunizierte, Lustenberger müsse rund einen Monat pausieren. Doch viel früher als erwartet ist er diese Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Gestern trat der 31-Jährige die Reise via Belp nach Rotterdam an. «Wir haben ihn sicher nicht nur zur moralischen Unterstützung mitgenommen», sagt Trainer Gerardo Seoane an der Medienkonferenz. Er will heute Morgen entscheiden, ob ein Einsatz des wichtigen Routiniers Sinn ergibt.