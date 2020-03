Liverpool scheitert im Cup an Chelsea

In der englischen Meisterschaft hatte Liverpool am vergangenen Samstag mit 0:3 beim FC Watford verloren, zudem in der Champions League zuletzt das Hinspiel im Achtelfinal bei Atlético Madrid mit 0:1. Die Tore an der Stamford Bridge in London erzielten Willian mit gütiger Mithilfe von Liverpool-Goalie Adrian in der 13. Minute und Ross Barkley in der 64. Minute.

Chelsea take the lead against Liverpool ???? Two mistakes in a row as Fabinho gives the ball away before Adrian is unable to save Willian’s shot. The Blues lead 1-0. Watch the #FACup live on SS3 ???? pic.twitter.com/PSxxbp278D

— SuperSport ???? (@SuperSportTV) March 3, 2020