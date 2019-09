Was Grädel an dir immer so geliebt hat: dass du urplötzlich an Orten auftauchen konntest, wo dich niemand erwartet hätte. Ein Haken hier, einer dort. Der Schrecken der Sechzehner, der Albtraum aller Verteidiger. Dass die Berner Bühne für dich irgendwann zu klein sein würde, haben nur die allerhoffnungslosesten Fussballromantiker verdrängen können. Dass deine Karriere ihre Fortsetzung in Russland finden sollte, war dann doch eher erstaunlich. Immerhin, die Fans haben dich auch in Moskau geliebt und verehrt, was beachtlich ist in einem Land, in dem jede Hautfarbe ausser weiss tendenziell ein Problem ist. Dann hat deine Laufbahn plötzlich Finten ausgepackt, welche selbst du dir nicht hättest ausdenken können – du gingst nach Rom, wieder zurück nach Moskau, landetest plötzlich in Nordengland und fandest dich sogar in Basel wieder. Das Bild von dir mit dem Meisterpokal: auch das ein Stich in Grädels Herz. Am Rhein wollte man dich aber auch nicht behalten, also zogst du weiter, um in Lissabon und Girona beinahe in der Versenkung zu verschwinden.

Und jetzt tauchst du ausgerechnet im Wallis wieder auf! Ja, das ist für den Marktwert sicher besser, als auf dem Sofa Däumchen zu drehen. Aber seis drum. Das mit der Moni tat Grädel damals übrigens eine Weile lang weh, aber nach ein paar Jährchen hat Grädel die beste Frau der Welt getroffen und geheiratet. Sie ist sonst die Einzige, die von Grädel noch Briefe erhält. Et puis voilà quoi, weiterhin alles Gute, lieber Seydou!

Dein Max Grädel

PS: Deinen Platz in Grädels Herzen besetzt inzwischen ein schon etwas reiferer Franzose, der aber immer noch weiss, wo das Tor steht, und der inzwischen in einem Alter ist, in dem er keine komischen Transferkapriolen mehr macht. Sei bitte nicht eifersüchtig.