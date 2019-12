Klinsmann spricht schon vom Meistertitel

Auf die Frage, wo Klinsmann den Hauptstadtverein mittelfristig sehe, äussert er sich so: «Die Zielvorgabe ist relativ klar. Ab nächster Spielzeit wollen wir angreifen in Richtung Europa. Wir müssen uns Jahr für Jahr steigern. In drei bis fünf Jahren sehe ich uns aber auf jeden Fall europäisch.» Das ist eine Ansage. Zumal sich die Hertha seit ihrem Aufstieg vor sieben Jahren in die Bundesliga nur einmal (2016/17) für die Gruppenphase der Europa League qualifziert hat. Ansonsten hat der Verein stets mit der unteren Tabellenhälfte zu tun gehabt.

«Um den Titel mitspielen»

Doch es ist eine andere Aussage, die in Deutschland derzeit für Schlagzeilen sorgt. Künftig sollen Herthas wichtigste Saisonspiele um weitaus mehr gehen, als nur um die Vorherrschaft in Berlin – das erste Derby gegen Union ist übrigens 1:0 verloren gegangen. Klinsmann will mehr – viel mehr. Er will ärgster Rivale von Rekordmeister aus München werden und die dritte Meisterschale der Vereinsgeschichte holen. «Ab 2023 wollen wir nicht nur eine europäische Präsenz erlangt haben. Wir wollen dann auch um Titel mitspielen.»

Klinsmanns positive Haltung kommt nicht von ungefähr. Mehrheitsaktionär Lars Windhorst, hat seit seinem Einstieg bereits über zweihundert Millionen in den Club investiert.

In der anstehenden Transferperiode will der Verein erneut aktiv werden. «Wir können sicherlich in anderen Dimensionen investieren, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren», sagte Windhorst vor wenigen Wochen. Mit der Verpflichtung von Dodi Lukebakio hat Hertha im Sommer erstmals über zwanzig Millionen für einen Spieler ausgegeben. Klinsmann meint zum anstehenden Transferfenster: «Lasst euch überraschen was möglich ist im Januar.»

Für die laufende Saison zeigt sich Klinsmann zurückhaltender. «Das allerwichtigste ist, dass wir uns fernhalten vom Abstiegskampf. In der Rückrunde wollen wir Kontinuität reinbringen und das geht nur über viel Engagement und viel Arbeit.»

Ewige Stadiondebatte

Klinsmann spricht im Livechat auch die Diskussion um eine neue Fussballarena an. «Wir brauchen dringend ein reines Fussballstadion. Je schneller es steht, desto besser. Wir müssen die Politiker und die Bewohner der Stadt davon überzeugen.» Die aktuelle Heimstätte der Hertha, das Olympiastadion, ist auch aufgrund der Laufbahn bei Fussballfans unbeliebt. Für Klinsmann stellt sie zudem einen Wettbewerbsnachteil dar. «Hätten wir die Fans näher am Feld, würde uns das sicherlich acht bis zehn Punkten mehr pro Spielzeit bringen.»

Um Punkte geht es bereits am Mittwoch wieder. Die Hertha reist nach Leverkusen. Am nächsten Wochenende geht dann das letzte Spiel der Hinrunde über die Bühne. Dann begrüssen die Hauptstädter Borussia Mönchengladbach.