«Dass in der Kabine gefilmt wird, ginge mir zu weit»

Und auch in Basel, Vorreiter vieler Tendenzen im Bereich Vermarktung in der Super League, tönt es ähnlich. «Ich brauche das auch nicht. Wenn man in der Kabine zur Mannschaft spricht, dann ist das so, wie wenn man mit der Familie zum Mittagessen oder Abendessen am Tisch sitzt: Da werden Dinge besprochen, die nur für diesen Kreis bestimmt sind», sagt FCB-Trainer Marcel Koller. «Es ist mir klar, dass es vonseiten der Clubs zunehmend darum geht, Einblicke zu gewähren. Als Trainer muss man da das eine oder andere Zugeständnis machen. Aber dass in der Kabine die Ansprache gefilmt wird, ginge mir zu weit. Da muss man sich auf das Spiel konzentrieren. Und auch wenn das Mitarbeiter des Clubs sind, die man kennt, wäre das eine Ablenkung, die ich nicht will.»

Mitarbeit: Oliver Gut