IS-Terrormiliz hat einen neuen Anführer

Der IS bestätigte darin auch den Tod des weiteren ranghohen Mitglieds Abu al-Hassan al-Muhadshir. Dieser sei aus Saudiarabien gewesen. Al-Muhadschir war Sprecher des IS und wichtiger Berater al-Baghdadis.

Der IS ruft seine Anhänger in der 17 Minuten langen Botschaft dazu auf, dem neuen Anführer al-Kuraishi die Treue zu leisten. «Freut euch nicht über die Tötung von Scheich al-Baghdadi», heisst es an die USA gerichtet. Der IS sei nicht auf den Nahen Osten beschränkt und werde seine Mission fortsetzen. Anhänger werden dazu aufgerufen, neue Mitglieder zu werben und IS-Gefangene zu befreien. Dies hatte al-Baghdadi in einer im September veröffentlichten Audiobotschaft gefordert, der letzten vor seinem Tod.

Über al-Kuraishi ist wenig bekannt. Auch in der Audiobotschaft wird kaum etwas über ihn gesagt. Der Name al-Kuraishi bezieht sich auf den arabischen Stamm der Kuraish, der Mekka zur Zeit des Propheten Mohammed (cirka 570 - 632 n. Chr.) beherrschte.

«Direkter Nachkomme Mohammeds»

Mohammed wurde in einen der zehn grossen Kuraish-Klans hineingeboren. Der Stamm zählt bis heute zu den grössten in der heiligen Stadt Mekka in Saudiarabien. Einige Muslime, die sich den Beinamen al-Kuraishi geben, betrachten sich als direkte Nachkommen Mohammeds. Der neue IS-Sprecher Abu Hamsa al-Kuraishi trägt den Namen ebenfalls.

Spezialkräfte des US-Militärs hatten al-Baghdadi vergangenes Wochenende in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt. Er war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump vor den Soldaten in einen Tunnel geflüchtet. Dort zündete er eine Sprengstoffweste.

Video: Der Angriff auf IS-Chef al-Baghdadi