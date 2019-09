Es war dunkel im Pub. Der Match lief, und in diesem lief Ansu Fati, 16-jähriger Wunderknabe im FC Barcelona. Der Pubertierende lief leichtfüssig mit dem Ball übers Feld, selbstverständlich in die Kombinationen der Berufskollegen eingebunden. 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das in Dortmund. Ein Spiel in der Champions League. Millionen sahen es an den TV- oder anderen Geräten. Ein Kollege flüsterte Grädel ins Ohr: «Von dem wirst du noch viel hören!» Grädel fragte sich unweigerlich: Mit oder ohne Hörgerät? Wie schnell diese Gedanken doch manchmal kommen, unglaublich. Frech auch. Und Grädels Hirncomputer rechnete. Wenn Fati mit 32 Jahren zu den Routiniers gehört, ist Grädel XX Jahre alt, und wenn ein neuer, anderer Fati vielleicht noch jünger irgendwo auf einem Feld auf höchstem Level dem Ball nachjagt ..., ist Grädel wo genau?