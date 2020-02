Im Frust wittern die St. Galler eine Verschwörung

Irgendwann merkt er, dass er sich jetzt selber schützen muss. Lukas Görtler ist im SRF-Interview drauf und dran, sich in Rage zu reden. Der Mittelfeldspieler von Leader St. Gallen zählt auf: «Im ersten Spiel gegen Luzern kriegen wir einen Elfmeter zurückgenommen, der keine klare Fehlentscheidung war. In Basel kriegen wir ein Tor aberkannt, das keine klare Fehlentscheidung war. Heute kriegen wir einen Elfmeter wiederholt, weil sich der Torwart falsch bewegt. Das passiert bei jedem Elfmeter, und ... » Dann unterbricht der Deutsche, atmet einmal durch und schliesst: «Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage.»