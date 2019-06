Drmics verschossener Penalty. (Video: SRF)

Das sagen einige Protagonisten nach der Niederlage im letzten Länderspiel der Saison:

Yann Sommer: Es war ein langer Nachmittag. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, aber es gab viele Phasen, in denen wir sehr tief gestanden sind und nicht viel den Ball hatten. Die Engländer haben uns weit zurückgedrängt. Wir haben uns ins Penaltyschiessen gerettet, da müssen wir ehrlich sein. Gegen solch gute Mannschaften braucht es im Spiel auch etwas Glück. Das haben wir gehabt, leider dann im Penaltyschiessen nicht mehr.

Remo Freuler: Wir kamen sehr gut in die Partie. Vor allem die ersten 25 Minuten waren gut. Am Ende fehlte uns die Kraft, offensiv noch mehr Akzente zu setzen, zu Chancen zu kommen und die Angriffe gut zu Ende zu spielen. Es ist schade, müssen wir nun mit zwei Niederlagen wieder nach Hause, aber ein Penaltyschiessen ist eine Lotterie.

Fabian Schär: Am Schluss war ich körperlich am Ende, aber das ging allen so. Es war eine lange Saison. Ich spürte schon in der Pause ein Ziehen im Oberschenkel. In der zweiten Halbzeit haben wir ihn dann eingebunden, um mir mehr Stabilität zu geben. Spielerisch ging je länger je mehr nicht mehr viel. Aber wir haben gekämpft und uns ins Penaltyschiessen retten können. Leider hat uns dann das Glück gefehlt.

Vladimir Petkovic: Wir sind alle sehr müde. Es war sehr heiss, und ich muss meinen Spielern ein grosses Kompliment machen, wie sie trotz der Müdigkeit gekämpft und alles versucht haben. Wir hätten mehr verdient gehabt. In einem Penaltyschiessen muss einer verschiessen, und leider war es einer von uns. Die Engländer haben etwas mehr Erfahrung als wir. Es war ein schwieriges Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir gegen grosse Mannschaften mithalten können, aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Diese Nations League war für alle ein positives Erlebnis, und wir können viel profitieren und mitnehmen für den weiteren Verlauf der Euro-Qualifikation.