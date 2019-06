Hummels geht den Weg zurück nach Dortmund

Es ist noch gar nicht so lange her, drei Jahre sind es etwa, da verliess Mats Hummel Borussia Dortmund, um sich dem ewigen Rivalen Bayern München anzuschliessen. 35 Millionen Euro hatte er im Juli 2016 gekostet, dreimal gewann er mit den Münchnern die Meisterschaft. Bereits in der Jugend spielte Hummels für die Bayern.