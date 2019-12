Hoffenheim dreht Spiel und besiegt Dortmund

Als böse Überraschung vor Weihnachten könnten die momentan viertplatzierten Dortmunder am Samstag noch vom Revier-Rivalen Schalke 04 überholt werden. «Ich werde davon nicht sterben, aber es ist natürlich schwer. Jede Niederlage tut weh, gerade bei so vielen Chancen», sagte Julian Brandt im ZDF-Interview. Die Meisterschaft sei «momentan kein Thema, mit dem ich mich befasse.»

Der BVB liess von Beginn an den Ball gekonnt, aber noch nicht im höchsten Tempo laufen. Götze, der für den verletzten Captain Marco Reus spielte, hätte in der 10. Minute beinahe schon das 1:0 erzielt. Der 27-Jährige rutschte um Zentimeter an einer gefährlichen Hereingabe des überaus umtriebigen Achraf Hakimi vorbei. Bei seinem zweiten Tor-Versuch durfte Götze schon die Faust ballen: Erneut war Hakimi der Vorarbeiter, die Nummer 10 des BVB lenkte den Ball über die Linie - sein drittes Saisontor.

Nachlässige Dortmunder

Draussen blieb nach der Pause BVB-Spielführer Mats Hummels: Der Abwehrchef hatte eine Handverletzung erlitten. Sein Team zog nach dem Wechsel das Tempo zunächst wieder an, Julian Brandt scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am erneut starken Baumann (50.). Hoffenheim bestrafte das nachlässiger werdende Spiel der Gäste durch Adamyan, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite traf. Die BVB-Abwehr um Torwart Roman Bürki verteidigte dabei zu behäbig. Kramari? liess die Gastgeber spät noch lauter jubeln.

Hoffenheim - Dortmund 2:1 (0:1)

30150 Zuschauer. - Tore: 17. Götze 0:1. 79. Adamjan 1:1. 87. Kramaric 2:1. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt). Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Rangliste: 1. Leipzig 16/34. 2. Gladbach 16/34. 3. Bayern München 16/30. 4. Dortmund 17/30. 5. Schalke 16/29. 6. Hoffenheim 17/27. 7. Freiburg 16/25. 8. Leverkusen 16/25. 9. Wolfsburg 16/24. 10. Augsburg 16/23. 11. Union Berlin 16/20. 12. Frankfurt 16/18. 13. Hertha Berlin 16/18. 14. Mainz 05 16/18. 15. Köln 16/14. 16. Bremen 16/14. 17. Düsseldorf 16/12. 18. Paderborn 16/9.