«Hey Kellner, bring was zu trinken, ich hab Geld»

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. ???????????? pic.twitter.com/x4qBTijJMQ — Football Tweet (@Football__Tweet) March 5, 2020

Es ist bald 15 Jahre her, da duellierten sich in der Königsklasse der FC Barcelona und der FC Chelsea. Barcelonas Spiel wird von den Künstlern Deco, Andres Iniesta und Xavi Hernandez inszeniert, auf der Bank sitzt der 17-jährige Lionel Messi – und über allen schwebt der gerade zum Weltfussballer gewählte Ronaldinho. Das Hinspiel hat Barça 2:1 gewonnen, liegt in London aber schnell 0:3 zurück. Die Katalanen brauchen Tore. Dringend. Ronaldinho erhört die Wünsche. Erst gelingt ihm ein Tor per Penalty, und kurz vor der Pause legt er ein zweites nach, ein unfassbares.

«What a terrific goal»

Ronaldinho erhält gut 20 Meter vor dem Tor den Ball. Vor ihm bauen sich Ricardo Carvalho, Eidur Gudjohnsen und Terry auf. Beirren lässt er sich davon nicht. Sein rechter Fuss schmiegt sich zunächst an den Ball, dann schnappt er nach vorne. Ronaldinho trifft den Ball mit der Spitze und versenkt ihn halbhoch im linken Eck. Chelseas Torhüter Petr Cech bleibt nur die Rolle des Bewunderers. «What a terrific goal», rief der Reporter der BBC in sein Mikrofon und weiter: «Wonderful! Wonderful!»

Ronaldinho zauberte mit seinen Füssen, stellte wundersame Dinge mit ihnen an. Er machte Sachen, die andere höchstens auf der Playstation beherrschten. Vermutlich war der Fussballer Ronaldo de Assis Moreira, wie der Brasilianer gebürtig heisst, der anmutigste in dieser der Stromlinienförmigkeit gewidmeten Moderne. Das Tor gegen Chelsea ist nur eines von vielen, an die sich die Fussballfans weltweit erinnern. 218 Tore hat der Brasilianer während seiner Karriere geschossen.