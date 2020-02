Halbwegs mit dem Schrecken davongekommen

Den Young Boys fehlte der Zugriff aufs Geschehen. Weil sie zu tief standen, zu wenig energisch agierten, zu stark darauf hofften, den St.Galler Angriffswirbel irgendwie überstehen zu können.

Der Plan der Gäste, wenn es denn überhaupt einer war, konnte nicht aufgehen.

Und natürlich ging die Abwehrschlacht nicht auf. Dem FCSt.Gallen gelang das 2:2. Der FC St.Gallen schoss zu Beginn der Nachspielzeit das 3:2. Der FCSt.Gallen hatte eine Begegnung gedreht, in der er schon nach einer Viertelstunde 3:0 hätte führen können. «Wir waren in vielen Phasen des Spiels deutlich zu passiv», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane. «Es ist uns nicht immer gelungen, richtig in die Zweikämpfe zu kommen», sagt sein Captain Fabian Lustenberger. Und Sportchef Christoph Spycher sagt, YB habe sich teilweise zu weit zurückgezogen.

Ohne Balance und Stabilität

Es gibt gute Gründe für den erneut nicht restlos überzeugenden YB-Auftritt. Die lange Verletztenserie etwa hat dazu geführt, dass mit Jordan Lefort und Nicolas Bürgy die Innenverteidiger Nummer 5 und 6 in der Hierarchie das zentrale Abwehrduo bildeten. Lustenberger war im Mittelfeld gefordert, Sandro Lauper sass nach Kreuzbandriss und monatelanger Pause erstmals auf der Bank, Mohamed Camara und Frederik Sörensen fehlten.

YB liess die Balance in der luftig interpretierten 4-4-2-Formation vermissen, wobei Seoane betont, der zu zaghafte Auftritt sei keine Frage des Systems gewesen. Oft jedoch gerieten die zentralen Aufbauer Lustenberger und Christopher Martins in personelle Unterzahl, Lustenberger fiel erstaunlich oft mit Grätschen und Reklamationen auf. Und unter dem bemerkenswerten Druck der wie euphorisiert auftretenden St.Galler schlichen sich Fehler in der Berner Defensive ein.

YB wankte, YB fiel, aber YB stand wieder auf. Klasse und Moral des Teams sind hoch, und das 3:3 in St.Gallen ist gemessen am Spielverlauf ein sehr gutes, fast schon optimales Ergebnis. Aber der Auftritt stellt die Ansprüche des Vereins nicht zufrieden. So sehen das auch die Spieler. Christian Fassnacht betont mehrmals, dass sich die Young Boys viel mehr vorgenommen hätten: «Wir wollten viel mutiger und offensiver sein. Aber leider ist uns das nicht gelungen.»