Haaland und ein Schweizer brillieren in der Bundesliga

Der BVB erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Union Berlin, das Team von Urs Fischer, souverän. Jadon Sancho traf zur Führung (13.), danach schlug Erling Haaland erneut doppelt zu (18./76.). Für den Norweger waren es bei seinem ersten Startelf-Einsatz die Treffer Nummer sechs und sieben im BVB-Trikot. Für die weiteren Tore sorgten Captain Marco Reus (68./Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.).

Immer wieder Lewandowski

Die Münchner sorgten in Mainz früh für klare Verhältnisse. Robert Lewandowski mit seinem 22. Saisontor (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) trafen in der ersten Halbzeit für die Gäste. Das 1:3 durch Jeremiah St. Juste (45.) war zu wenig für die Gastgeber, obwohl die Bayern in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschalteten. Damit kommen die Münchner nach drei Rückrundenspielen auf eine Tor-Bilanz von 12:1.

83' Er trifft wie schon im Hinspiel: Ruben #Vargas! ?????????? Er holt sich den Applaus ab und macht jetzt Platz für Raphael #Framberger! ????#FCASVWpic.twitter.com/p0GHCIPA13 — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 1, 2020

Augsburg mit dem Walliser Trainer Martin Schmidt feierte derweil den ersten Sieg der Rückrunde – dank eines Schweizers. Ruben Vargas traf in der 82. Minute zum entscheidenden 2:1 gegen Werder Bremen. Es war der vierte Saisontreffer für den 21-Jährigen, der in der Bundesliga einen Blitzstart hingelegt hatte und sich seither mit dem Toreschiessen eher schwertat. Letztmals war er am dritten Spieltag erfolgreich gewesen. Damals traf er sogar doppelt gegen – genau – Werder Bremen.

TelegrammeAugsburg - Bremen 2:1(0:1). - 29'432 Zuschauer. - Tore: 23. Jedvaj (Eigentor) 0:1. 67. Niederlechner 1:1. 82. Vargas 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 86.), ohne Lichtsteiner (Ersatz). Bremen ohne Lang (verletzt).

Dortmund - Union Berlin 5:0 (2:0). - 81'365 Zuschauer. - Tore: 13. Sancho 1:0. 18. Haaland 2:0. 66. Reus (Foulpenalty) 3:0. 70. Witsel 4:0. 76. Haaland 5:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0). - 45'018 Zuschauer. - Tore: 78. Ayhan 1:0. 93. Chandler 1:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Hoffenheim - Leverkusen 2:1 (1:1). - 24'489 Zuschauer. - Tore: 11. Diaby 0:1. 23. Kramaric 1:1. 65. Skov 2:1. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz). 92. Gelb-Rote Karte gegen Demirbay (Leverkusen).

Mainz - Bayern München 1:3 (1:3). - 33'305 Zuschauer. - Tore: 8. Lewandowski 0:1. 14. Müller 0:2. 26. Thiago 0:3. 45. St. Juste 1:3. - Bemerkungen: Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 20/42. 2. RB Leipzig 19/40. 3. Borussia Dortmund 20/39. 4. Borussia Mönchengladbach 19/38. 5. Bayer Leverkusen 20/34. 6. Schalke 04 20/34. 7. Hoffenheim 20/33. 8. SC Freiburg 19/29. 9. Augsburg 20/26. 10. Eintracht Frankfurt 20/25. 11. Wolfsburg 19/24. 12. Union Berlin 20/23. 13. Hertha Berlin 20/23. 14. 1. FC Köln 19/20. 15. Mainz 05 20/18. 16. Werder Bremen 20/17. 17. Fortuna Düsseldorf 20/16. 18. Paderborn 19/15.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: