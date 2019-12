Liverpool marschiert, Arsenal patzt erneut

Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino traf für die dominierende Klopp-Elf doppelt (31./74. Minute). James Milner per Handelfmeter (71.) und der überragende Trent Alexander-Arnold (78.) waren ebenfalls erfolgreich. Durch den Sieg bleiben die Reds in der Premier League auch in der 35. Partie in Serie ohne Niederlage.

Arsenal enttäuscht weiter

Auch unter dem neuen Trainer Mikel Arteta enttäuscht der FC Arsenal in der Premier League weiter. Beim traditionellen Weihnachtsspieltag kamen die Gunners beim AFC Bournemouth nicht über 1:1 hinaus. Mit 24 Punkten hängen die Gunners in der Tabelle auf Platz elf fest. Der Ex-Dortmunter Pierre-Emerick Aubameyang erzielte nach dem Führungstor durch Dan Gosling (35. Minute) in der 63. Minute für die enttäuschenden Londoner zumindest noch den Ausgleich.

Granit Xhaka, der zuletzt wegen einer Hirnerschütterung nicht eingesetzt werden konnte, spielte im Mittelfeld durch. Der Schweizer Nationalspieler soll weiterhin vor einem Wechsel zu Hertha Berlin stehen, unterschrieben ist allerdings noch nichts.

Ancelottis geglückter Einstand

Der Tabellenvierte Chelsea verlor überraschend gegen den FC Southampton 0:2 (0:1). Michael Obafemi (31.) und Nathan Redmond (73.) waren für das Team des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl erfolgreich. Chelsea hingegen gingen in den letzten vier Heimspielen dreimal als Verlierer vom Platz.

Der Einstand von Trainer Carlo Ancelotti beim FC Everton gelang. Der Club des ehemaligen Bayern-Coaches gewann dank eines späten Kopfballtreffers von Dominic Calvert-Lewin (80.) 1:0 gegen den FC Burnley und kletterte auf Rang 13. Im Keller-Duell verlor Norwich City bei Aston Villa 0:1 und fiel mit dem Aufsteiger auf Rang 20 zurück.

Deutlich verbessert zeigte sich Manchester United. Nach der Niederlage bei Abstiegskandidat Watford (0:2) bezwangen die Red Devils Newcastle United 4:1 und sind vorerst Siebter. Anthony Martial (24./51.) traf doppelt, Mason Greenwood (36.) und Marcus Rashford (41.) machten den Sieg perfekt. Matthew Longstaff (17.) hatte Newcastle in Führung gebracht. Fabian Schär hatte nicht seinen besten Tag und trug bei zwei Toren zumindest eine Mitschuld. Zudem wurde der Innenverteidiger von Newcastle verwarnt.