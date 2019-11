Gedenkfeier für Köbi Kuhn am 13. Dezember

Köbi Kuhn verstarb am 26. November nach langer Krankheit. Es war zufälligerweise der Tag, an dem 1971 seine Tochter Viviane auf die Welt gekommen war. Sie war 2018 an den Folgen einer Leberzirrhose durch übermässigen Alkoholkonsum gestorben. Es war für den damals 75-jährigen Vater der zweite Schicksalsschlag, den er im Alter erleben musste. Bereits 2014 war seine Frau Alice verschieden.

Für den FCZ, der die Gedenkfeier organisiert und durchführt, stand «Köbi National» 17 Spielzeiten im Kader der ersten Mannschaft. Dabei absolvierte er 554 Pflichtspielel, in denen er 103 Tore schoss und 63 Vorlagen lieferte. Er feierte sechs Schweizer Meistertitel und fünf Cupsiege mit den Zürchern.