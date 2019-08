GC verteilt hinten Geschenke – und nimmt vorne keine an

Es sind vier Minuten, in denen Euclides Cabral zeigt, was ihn ausmacht. Da ist dieses Ungestüme: Mit grossen Schritten eilt der Linksverteidiger jeweils durch das Mittelfeld. Meist findet er da die Kombination aus Schnelligkeit und sauberer Ballkontrolle nicht. In der 64. Minute gelingt dem Portugiesen nach einem solchen Lauf trotzdem das 1:1. Doch da ist auch Unsicherheit. Vier Minuten nach seinem grossen Moment müsste er den Ball nur wegschlagen. Er tut es nicht, Buess kommt dazwischen, Salvi foult ihn.