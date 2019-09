GC freut sich auf Fredy Bickel

In einem Communiqué bestätigt der Verein die Verpflichtung des 54-jährigen Bickel. «Sie ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der neuen Strukturen von GC», sagt Andràs Gurovits, der letzte verbliebene Verwaltungsrat. Bickel habe einen grossen Erfahrungsschatz und sei die ideale Besetzung für die anstehenden Herausforderungen.

Bickel war zwischen 1992 und 1999 bereits einmal bei GC tätig, damals als Pressechef, Technischer Koordinator und Assistent des Sportchefs, der Erich Vogel hiess. GC war zu der Zeit noch führend in der Schweiz und auch zweimaliger Teilnehmer an der Champions League. Er sagt: «Ich freue mich, dort wieder anzupacken, wo für mich alles begonnen hat.»

Die Reaktion von Forte

Er nimmt auch Einsitz in der Sportkommission und ersetzt da Paul Bollendorff, von dem sich GC auf Ende Jahr trennt. Bollendorff war während Jahren als Chefscout tätig und trug in dieser Funktion seinen Anteil am monumentalen Absturz der vergangenen Saison bei. In der Sportkommission sitzt neben dem Technischen Leiter Roman Hangarter und Ausbildungschef Timo Jankowski auch Uli Forte als Trainer.

Bickel und Forte arbeiteten zwischen 2013 und September 2015 bei YB schon einmal zusammen. Bickel hatte Forte vom seinerzeitigen Cupsieger GC als Trainer nach Bern geholt und ihn dann auch wieder entlassen. Die Trennung verlief unschön und setzte Forte stark zu. Heute sagt Forte: «Wir hatten unsere Differenzen, aber das ist Vergangenheit.» Er sieht in Bickel die starke und erfahrene Person, die GC jetzt brauchen würde.