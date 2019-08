Ganz los lässt Hoeness seine Bayern nicht

März 2014 Steuerhinterziehung

Das Landgericht München spricht Hoeness wegen Hinterziehung von mindestens 28,5 Millionen Euro Steuern schuldig. Er wird zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Hoeness akzeptiert seine Haftstrafe, tritt von seinen Ämtern beim FC Bayern zurück. «Wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das wars noch nicht!», kündigt Hoeness wenig später bei einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung an. Einen Monat später begibt er sich in Haft.

Nov. 2016 Wiederwahl

Neun Monate nach seiner Haftentlassung steht der grosse Tag der Wiederwahl an. Beklatscht wie in einem Fussballstadion und unter Sprechchören nimmt der 64-Jährige voller Stolz die Wahl an. «Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen», erklärt er. Mehr als 97 Prozent der über 7000 Mitglieder votieren für ihn.

Nov. 2018 Harte Kritik

Bei der Jahreshauptversammlung gibt Hoeness nähere Einblicke in den Umbruch der Clubführung, bei dem Oliver Kahn eine zentrale Rolle spielen soll. Er selbst wird am Ende des Abends ungewöhnlich hart kritisiert, es gibt sogar Buhrufe. «Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber», gesteht Hoeness kurz darauf.

August 2019 Entscheidung

Hoeness will zunächst vor dem Aufsichtsrat die Entscheidung zu seiner Zukunft beim FC Bayern bekannt geben, «die getroffen ist». Auf der Jahreshauptversammlung Ende November will er sich nicht mehr als Präsident zur Wahl stellen. Auch den Vorsitz des Aufsichtsrats will er abgeben. Beide Ämter soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer (65) übernehmen. Hoeness will Mitglied im Aufsichtsrat bleiben. Ganz geht er damit nicht. «Die Hilfe für den FC Bayern hat nichts mit dem Amt zu tun», sagte er am Mittwoch.