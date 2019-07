Frische Gesichter für neue Geschichten

Marvin Spielmann ist eines der vielen neuen Gesichter bei YB. Als Guillaume Hoarau nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden muss, steht in Neuenburg kein Feldspieler mehr auf dem Kunstrasen, der letzte Saison eine Schlüsselfigur auf dem Weg zur Titelverteidigung war. Die eine Hälfte ist nicht mehr in Bern (Steve von Bergen, Sékou Sanogo, Kevin Mbabu, Loris Benito, Djibril Sow), die andere ist verletzt (Mohamed Camara, Christian Fassnacht, Miralem Sulejmani, Sandro Lauper) oder noch nicht einsatzbereit (Roger Assalé nach Afrika-Cup). Verletzt gemeldet sind am Sonntag zudem Gianluca Gaudino sowie die Zugänge Vincent Sierro und Cédric Zesiger. Langfristig ausfallen wird aber einzig Lauper (Kreuzbandriss).

Noch fehlt die Leichtigkeit

Die bemerkenswerte Kaderbreite erlaubt es YB dennoch, eine ordentliche Startelf aufzustellen. Mit Akteuren wie Spielmann, die in Bern den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen wollen. Er müsse sich bei YB hinten anstellen, sagt der Offensivspieler, «die Konkurrenz ist brutal stark». Und er nehme jede Einsatzminute gern. Es sind bescheidene Worte für einen, über den es auch schon mal hiess, er sei nicht der geduldigste Fussballer. «Wir haben viele Spiele, es wird jeden benötigen», sagt der frühere Thuner. Er hat gegen Xamax einen ersten Bewerbungsauftritt hingelegt, er ist einer, der leichtfüssig auch mal eine Abwehr mit einem Tempodribbling aushebeln kann. «Leider gingen meine Schüsse knapp vorbei oder wurden abgeblockt», sagt er. Doch das sei egal, entscheidend sei der Sieg. «Und wir werden uns noch besser finden.» Das ist keine schlechte Idee, von meisterlicher Leichtigkeit ist YB noch weit entfernt.

Man hat ja gewusst, dass die Young Boys neu und anders aussehen werden in dieser Saison, richtig bewusst wird das einem am Sonntag in Neuenburg. Und doch ist einiges vertraut. Christopher Martins gibt im Mittelfeld den ballerobernden Vorkämpfer wie einst Sanogo, ist aber spielerisch besser und im Aufbau stilprägender. Er erinnert mit seinen schlaksigen Beinen auch an Denis Zakaria. Fabian Lustenberger wiederum organisiert den Sicherheitsdienst umsichtig wie vor ihm jahrelang Steve von Bergen. Und hinten rechts hat Saidy Janko gegen Xamax ein erstes Mal ansatzweise bewiesen, warum er mit Kevin Mbabu verglichen wird.

Neuland Kunstrasen

Janko ist jener Fussballer, der für Hoarau eingewechselt wird, was ein paar personelle Rochaden zur Folge hat. Janko spielt hinten rechts, er tut das ordentlich (mindestens), und er deutet seine Offensivqualitäten mehrmals kraftvoll an. Beinahe hätte er ein Tor geschossen, zufrieden ist er mit seinem YB-Debüt allemal. Und auch er unterstreicht verbal seine Teamplayerfähigkeiten, als er sagt, er sei noch ein paar Trainingswochen im Rückstand und akzeptiere seine aktuelle Rolle als Reservist. «Unser Kader ist stark, wir können wie heute auch mehrere Absenzen auffangen.» Es sei entscheidend gewesen, die Geduld nie verloren zu haben. «Xamax hat gut verteidigt, doch wir haben eine Lösung gefunden.»

Eine Ähnlichkeit mit Mbabu streitet Janko nicht ab, betont aber, er wolle nun bei YB erst mal auch über einen längeren Zeitraum Eindruck hinterlassen. Mit 17 wechselte Janko vom FCZ zu Manchester United, das ist sechs Jahre her, in denen er mit Kunstrasenplätzen nur während des Gastspiels in Schottland in Berührung kam. «Das ist schon eine Umstellung, aber es klappt gut.»