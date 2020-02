Flow-Zustand und sitzen bleiben nach dem Frühstück

Peter Zeidler will jetzt lieber weg. Ihm gefällt zwar, wie ihn am Sonntagabend im Medienraum des Basler St.-Jakob-Park zwanzig Presseleute umringen. Sie geben ihm die Bühne, auf der er über seinen Fussball referieren kann und sich darüber amüsiert, dass sich sein Monolog fast wie der eines «Dozenten an der Uni anhören muss», wie er sagt.