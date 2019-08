Fischer ist einer von ihnen

Im Zeughaus wächst die Schlange vor der Kasse. Bald tut sie sich auf, diese aufregende Welt, und wer will dafür nicht gerüstet sein? «Erstklassiger Stoff» wird im Laden angeboten, der anderswo Fanshop heisst, und die neuen Trikots von Union Berlin sind ein Renner. Der Verein aus Köpenick im Berliner Südosten vermeldet einen rasanten Anstieg der Mitgliederzahl, es geht auf die Marke von 30 000 zu. Über 6000 Neuanmeldungen sind seit Ende Mai eingegangen – seit jenem historischen Ereignis, als Union in der Barrage gegen den VfB Stuttgart erstmals in die Bundesliga aufgestiegen ist.