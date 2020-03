Fertig lustig

Genauso unverantwortlich das Hin und Her im Fall des Baslers Europa-League-Auswärtsspiels vom Donnerstag bei Eintracht Frankfurt. Während die Schweizer Behörden bereits das Rückspiel von nächster Woche ersatzlos gestrichen hatten, sagten die Frankfurter noch am Mittwoch, selbstverständlich werde im Hinspiel vor Zuschauern gespielt. Und auch hier folgte nur Stunden später die Rückwärtsrolle, verordnet von den Behörden. In den sozialen Medien schäumten die User vor Unverständnis über den Entscheid.

"This is people's lives at stake. This isn't about basketball. ... This is a global pandemic."Mark Cuban spoke to the media after the NBA suspended its season. pic.twitter.com/xFkDOFf46o — ESPN (@espn) March 12, 2020

Fussballdeutschland gibt sich dieser Tage wie ein trotziges Kind, dem man das Spielzeug wegnehmen will – derweil im Land die Eishockeyliga wie die Basketballer ihre Saison längst abgebrochen hatten.

Natürlich ist Fussball in Deutschland wichtiger als Eishockey oder Basketballer und sind profane Sportanlässe wie Meisterschaftsspiele im Gegensatz zur Schweiz ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Und natürlich ist es bedauerlich, wenn den vielen normalen Angestellten rund um ein Spiel nun um ihren Stundenlohn gebracht werden. Was aber passiert, wenn man selbst Geisterspiele zulässt, war in Paris wie in Mönchengladbach zu beobachten: Beim Champions-League-Spiel zwischen PSG und Dortmund und der Nachtragspartie zwischen Gladbach und Köln feierten Hunderte Heimfans ausserhalb des Stadions – medienwirksam, und selbst ein seriöses Medium wie «L’Equipe» sprang auf und druckte das Foto auf der Titelseite ab.

Feiern in der Masse: in diesen Zeiten eine schlechte Idee. Die Basler Polizei hat ja genau deshalb selbst ein Geisterspiel im St.-Jakob-Park gegen Frankfurt verboten.

Klopp weiss nicht

In England sind derzeit noch nicht einmal Partien ohne Publikum geplant. Denn wie Jürgen Klopp vor ein paar Tagen sagte, auf Spiele seines FC Liverpool ohne Publikum angesprochen: «Ich weiss nicht, ob es viel besser wäre, wenn sich die Leute dann eben an einem öffentlichen Ort treffen, um sich das Spiel gemeinsam am Fernseher anzusehen.»

Nein, wäre es nicht. Besser wäre, es würde gar nicht stattfinden. Also: Man würde dem Beispiel des Schweizer Eishockeys folgen und jeden Wettbewerb abbrechen.