FCB-Trainer muss nach Velo-Crash Pause einlegen

Es ist bereits das zweite Mal in Kollers Amtszeit als FCB-Trainer, dass er bei einem Pflichtspiel seiner Mannschaft nicht als Coach an der Seitenlinie zur Verfügung steht: Am 10. November 2018 verfolgte er das Super-League-Spiel in Thun gesperrt von der Tribüne. Janeschitz als Stellvertreter gelang es damals nicht, Rotblau zum Erfolg zu führen: Der FCB unterlag 2:4. Gegen den regionalen Zweitligisten Pully wiederholte sich die Geschichte nicht.

Gemäss Auskunft des FCB wird damit gerechnet, dass Koller selbst bei einer Operation an der Schulter unter der Woche wieder am Trainingsalltag teilnehmen wird. Das würde bedeuten, dass er seine Mannschaft am kommenden Samstag bei der Super-League-Auswärtspartie in Neuenburg wieder betreuen kann.