Fast wie in der Champions League

Europa League? Ja. Aber: Fast wie Champions League!

So ist es für die Young Boys. So sehen das ihre Fans. Und so sieht die aussergewöhnlich attraktive Europa-League-Gruppe von YB aus. Mit dem FC Porto, Feyenoord Rotterdam und den Glasgow Rangers sind drei Topvertreter des Kontinents dabei, die wie der portugiesische Gigant zu den besten 15 Clubs Europas gehören – oder wie der holländische und der schottische Legendenverein die allerbesten Zeiten hinter sich haben, aber immer noch eine riesige Anhängerschaft und einen klangvollen Namen besitzen.