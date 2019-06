Ex-Uefa-Chef Platini wegen WM-Vergabe an Katar verhaftet

Die französische Polizei hat den früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini im Zusammenhang mit der Vergabe der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 an Katar in Gewahrsam genommen. Gegen den 63-Jährigen werde im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre ermittelt, hiess es am Dienstag von Seiten der Ermittler in Paris. Die Justiz hat auch Vertraute von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Visier.