Es wird heikel für Neymar

Zeitgleich publizierte Neymars Marketingfirma NJR ein Communiqué, in dem zu lesen ist, dass der Anzeige ein Erpressungsversuch über einen Anwalt in São Paulo vorausgegangen sei. Das Internetportal UOL Esporte berichtete am Montag wiederum, dass die Frau auch «Bilder und Dokumente» beigebracht habe, auf denen angeblich zu sehen sei, dass Neymar sich «vor dem mutmasslichen Verbrechen aggressiv» gezeigt habe. Blutergüsse seien zu erkennen. Zudem habe ein Arzt Tage später bei der Frau Stresssymptome, Hämatome an Beinen und Gesäss, Magenprobleme und Gewichtsverlust festgestellt. Neymar wiederum löschte sein Video wieder, offenbar unter dem Eindruck der Ermittlungen der Polizei, die sein Handy beschlagnahmen will. Am Montag wurde zudem bekannt, dass Beamte Neymar im Lauf des Tages 45 Minuten lang befragt hatten.

Am Dienstag folgte dann die nächste Volte, die den Fall immer diffuser werden lässt. Wie der brasilianische TV-Sender Globo berichtete, beendeten die Anwälte des vermeintlichen Opfers die Zusammenarbeit aufgrund widersprüchlicher Aussagen der jungen Frau. Der Sender zitierte aus einem Schreiben der Kanzlei Fernandes e Abreu. Demnach habe die Mandantin zunächst angegeben, schon vor der betreffenden Nacht in einer Beziehung mit Neymar gewesen zu sein. Bei der Polizei habe die Frau jedoch eindeutig von Vergewaltigung beim vermeintlich ersten Treffen gesprochen, was eine vollkommen andere Behauptung sei.

Die Affäre passt zu Neymars fürchterlichem Jahr

Was auch immer nun passiert, wo auch immer die Wahrheit liegt: Die Affäre passt zum annus horribilis des Neymar. Ende Januar zog er sich neuerlich eine Mittelfussverletzung zu und fiel in den entscheidenden Champions-League-Partien von PSG aus. In den Schlagzeilen blieb er dennoch. Seinen 27. Geburtstag feierte er mit einer pompösen Feier, bei der er auf Krücken tanzte, dann verschwand der Rekonvaleszent für zwei Wochen zum Karneval nach Rio, allerdings mit Erlaubnis seines deutschen Trainers Thomas Tuchel.

Nach dem Champions-League-Aus von PSG gegen Manchester United schickte Neymar die Schiedsrichter zum Teufel und wurde daraufhin vom europäischen Verband Uefa gesperrt. Zuletzt fiel er auf, weil er nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes am 27. April einem Rennes-Fan auf dem Tribünenaufgang ins Gesicht geschlagen hatte. Der französische Verband sperrte ihn – und Brasiliens Nationaltrainer Tite nahm ihm ausgerechnet vor der Copa América die Kapitänsbinde ab.

Zuletzt wurde auch wieder mal über eine mögliche Abwanderung des Brasilianers spekuliert. Real Madrid ist latent interessiert, er selbst soll sich dem FC Barcelona angeboten haben, wo er in der Kabine mit offenen Armen empfangen würde. Angeblich wäre Neymar sogar bereit, den Prozess über eine von Barça zurückgehaltene Bonuszahlung in Höhe von 26 Millionen Euro zu vergessen. Nun also die Vergewaltigungsvorwürfe. Das sind in Summe nicht die besten Voraussetzungen, um die Südamerika-Meisterschaft anzugehen, bei der für Brasilien und vor allem Trainer Tite so einiges auf dem Spiel steht. Denn gegen das Argentinien von Lionel Messi, das Kolumbien von Bayern-Profi James oder das Chile von Arturo Vidal wird nichts Geringeres als der Titelgewinn erwartet, vor allem nach der enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaft in Russland 2018.

Brasiliens Fussballverband CBF hat deshalb extra die Verschiebung von Neymars Aussage bei der Polizei auf Montag beantragt. Die Seleção bestreitet am Sonntag in Porto Alegre gegen Honduras ihr letztes Vorbereitungsspiel auf die Copa. Kaum verwunderlich also, dass sich die Kollegen bemüht zeigen, Neymars Affäre zur Lappalie runter zu dimmen. «Dies wird die Gruppe nicht vergiften, wir wissen sehr gut, was für ein Mensch Neymar ist», sagte Mittelfeldspieler Fernandinho von Manchester City. Er sei sicher, dass sich Neymars Unschuld erweisen werde. Nationaltrainer Tite gilt dem exzentrischen Stürmer als eine Art Ersatzvater; er zog am Montag eigens eine für Dienstag geplante Pressekonferenz vor und versicherte, Neymar nicht vorverurteilen zu wollen. «Technisch gesprochen ist er unverzichtbar», sagte Tite. Aber er sagte auch: «Niemand ist unersetzlich.» Und: «Die Seleção steht über allem.»