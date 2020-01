Es geht wohl weiter mit Petkovic

Zuletzt ist die Kritik in den bestimmenden Gremien aber aus mehreren Gründen deutlich leiser geworden, wie mehrere Quellen erzählen. Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami, zuständig für die Trainersuche, hat schon im Dezember erklärt, dass er sportlich zufrieden sei und für ihn die Verhandlungen mit Petkovic deshalb erste Priorität hätten. Ausserdem bietet der Trainermarkt keine herausragenden Alternativen. Und offenbar hat sich Petkovic in den ersten Gesprächen so veränderungsbereit gezeigt, dass nun auch frühere Skeptiker eine Verlängerung als vernünftigste Lösung betrachten.

Bis es so weit ist, dürfte es aber noch dauern. Tami wird mit Petkovic weitere Treffen haben. Er wird seinen Vorschlag danach dem Komitee der Swiss Football League unterbreiten. Und abschliessend entscheidet der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussball-Verbandes.

