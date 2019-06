England: Schwung und Erschöpfung aus dem Europacup

De Ligt moves away from Barça. The club consider that, economically, the operation is unaffordable and that there are other priorities to be covered in the team. The defender could still join, but only if he makes an effort to lower the claims he has asked for. [@sinconcesiones] pic.twitter.com/bEAOiAFrCo — barcacentre (@barcacentre) 27. Mai 2019

Die Holländer stellen am Mini-Turnier Nations League auf jeden Fall die beste Innenverteidigung: Neben de Ligt verteidigt Virgil van Dijk, Champions-League-Sieger, bester Spieler der Premier League und aktuell wohl bester Verteidiger in Europa überhaupt.

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinalpic.twitter.com/VlviY2ohRH — OptaJoe (@OptaJoe) 1. Juni 2019

Der Sieger trifft am Sonntagabend im Final in Porto auf Portugal, der Verlierer spielt am Sonntagnachmittag in Guimarães gegen die Schweiz um Platz 3. Egal, wie das Spiel ausgeht: Engländer werden auch am Sonntag noch viele dabei sein. 18’000 englische Fans sollen es gemäss dem Fussballverband FA für die beiden Partien sein.

Ausschreitungen in Porto

Mit der portugiesischen Polizei, die für die Nations League in Porto und Guimarães insgesamt fast 10’000 Einsatzkräfte abstellte, kam es am Mittwochabend bereits zu Auseinandersetzungen. Nach Strassenschlachten im Zentrum gab es diverse Festnahmen.

Auch wenn der Titel nicht so viel zähle wie eine WM oder EM: Man wolle wieder «into the habit of winning things» kommen, das Gewinnen zur Gewohnheit werden lassen, sagte Englands Trainer Southgate am Mittwoch noch. Gewöhnen müssen sich noch immer alle an die neue Nations League.