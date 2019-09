England gewinnt irre Partie gegen Kosovo

England kam in einem turbulenten EM-Qualifikationsspiel auch dank Doppel-Torschütze Jadon Sancho zu einem 5:3 gegen den ebenfalls bislang ungeschlagenen Kosovo und baute seine makellose Bilanz mit dem vierten Sieg im vierten Spiel aus.

In Southampton waren die Gastgeber zwar bereits nach 34 Sekunden durch Valon Berisha (1.) in Rückstand geraten. Raheem Sterling (8.), Captain Harry Kane (19.), Mergim Vojvoda (38./Eigentor) und Sancho (44./45.+1) drehten das Spiel jedoch. Der Kosovo, der zuletzt mit Erfolgen in Bulgarien und gegen Tschechien für Furore gesorgt hatte, schaffte durch Berisha (49.) und Vedat Muriqi (55./Foulelfmeter) nur noch das 3:5. Für Kosovo-Trainer Bernard Challandes war es die erste Niederlage als Coach des Kosovo im 15. Spiel.