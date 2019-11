Eine Eishockeynation löst das EM-Ticket

Das finnische Nationalteam setzte sich in Helsinki durch einen Treffer von Jasse Tuominen und einen Doppelpack von Teemu Pukki 3:0 gegen Liechtenstein durch. Durch den Sieg vor 9804 Zuschauern ist den Finnen der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe J und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.