Nationalisten und Konflikte gefährden die EM

Schon jetzt aber zeichnet sich ab, dass dieses Projekt der Gemeinschaft, das auch eine Feier zum 60-jährigen Bestehen der Uefa sein soll, mehr Debatte als Fussballfest sein wird. So gross sind die Reibereien zwischen einigen Ländern, so fest spielt die Politik in den Sport. Erst fünf Teams sind qualifiziert: Belgien, Italien, Russland und Polen waren das schon vor dem Spieltag am Montag, nun kam die Ukraine dazu. Und damit Konflikt Nummer 1.

Fall 1: Russland - Ukraine

Es ist bemerkenswert, was Andrei Schewtschenko mit der Ukraine geschafft hat. Die Stürmerlegende des Landes hat die Nationalmannschaft im Juli 2016 als Trainer übernommen und nun ungeschlagen an die EM 2020 geführt. Sechs Siege und ein Unentschieden gab es in sieben Spielen, in einer Gruppe mit Europameister Portugal und WM-Teilnehmer Serbien ist das eine bemerkenswerte Bilanz. Und Russland musste in acht Spielen nur eine Niederlage einstecken, auch der WM-Gastgeber von 2018 ist mit dabei.

Für die Erstellung des Spielplans ist das ein erstes Pièce de résistance. Die beiden Länder befinden sich seit Februar 2014 im Krieg. Die Russen kämpfen für die Abspaltung der ukrainischen Städte Donezk und Luhansk. Champions-League-Teilnehmer Schachtar Donezk richtet seine Heimspiele im über 240 km entfernten Charkiw aus.

Auch 2012 waren die Ukraine und Russland beim selben Turnier vertreten. Zum Zeitpunkt der EM in Polen und der Ukraine aber war der Konflikt noch nicht entfacht. Diesmal muss die Uefa sicherstellen, dass die zwei Teams nicht aufeinandertreffen. Zudem fällt für die Ukrainer mit St. Petersburg ein Spielort bereits weg. Ähnlich ist das bei Clubwettbewerben. Es ist immer noch nicht möglich, dass ein ukrainischer und ein russischer Verein gegeneinander antreten.

Ein ähnlicher Fall könnte übrigens auch eintreten, wenn sich Armenien qualifiziert, denn bei einem EM-Spielort handelt es sich um Baku, die Hauptstadt von Aserbeidschan. Auch diese beiden Länder befinden sich in einem Konflikt, es geht um die Region Bergkarabach. Und eine Teilnahme Armeniens ist nicht unwahrscheinlich. Punktgleich mit Bosnien liegt das Team mit seinem Star Henrich Mchitarjan in der Gruppe J auf Platz 3, nur zwei Punkte hinter Finnland.

Fall 2: Kosovo

Mit Kosovo könnte sich auch ein Neuling für die Endrunde qualifizieren. Das Team des Schweizer Trainers Bernard Challandes liefert sich momentan einen Zweikampf mit Tschechien um den Platz hinter dem schon fast sicher qualifizierten England. Am nächsten Spieltag im November kommt es wohl zur Vorentscheidung, wenn die Kosovaren nach Tschechien reisen. Und sonst bleibt Kosovo immer noch der Weg über die Nations League.

Es ist also gut möglich, dass sich das junge Land erstmals für ein grosses Turnier qualifiziert. Doch auch diese Teilnahme birgt für die Uefa viel Konfliktpotenzial. Von den zwölf austragenden Ländern lehnen vier eine Anerkennung Kosovos ab. Spanien, wegen Autonomiebestrebungen im eigenen Land (Katalonien und das Baskenland), Russland als Serbiens Hauptverbündeter, Aserbeidschan, das die Unabhängigkeitserklärung Kosovos als illegal bezeichnet, und Rumänien.

Wer den kosovarischen Pass besitzt, darf nicht in diese Länder einreisen. Damit fallen für Kosovo vier von zwölf Spielorten weg, was bei der Auslosung zu weiteren Komplikationen führen würde. Noch schwieriger wird es, wenn sich Kosovo gar für die K.-o.-Phase qualifiziert. Bukarest, Bilbao und Sankt Petersburg tragen neben je drei Gruppenspielen auch ein Achtelfinalspiel aus, Baku einen Viertelfinal.

Fall 3: Türkei

Seit dem begeisternden Halbfinal-Einzug bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich haben die Türken bei grossen Turnieren nicht mehr für Furore gesorgt. Bei der EM 2016 scheiterte das Team in der Gruppenphase an Spanien, Kroatien und Tschechien. Nun könnte es zur nächsten Teilnahme kommen, ja, sie ist schon fast sicher. Die Türkei führt die Gruppe H punktgleich mit Weltmeister Frankreich an, Island liegt zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte zurück.