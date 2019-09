Ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist ein Goalie!

Am vergangenen Wochenende startete in Ägypten die neue Fussballsaison. In Kairo kam es zum Duell zwischen dem Pyramids FC und ENPPI Sporting Club. Ein typisch ägyptisches Duell: Die «Pyramiden» waren gegen das Werksteam eines Ingenieurdienstleisters im Bereich Erdöl- und Erdgasförderung im Einsatz.