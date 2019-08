Ein beispielloses Kapitel geht zu Ende

Allzu viele Augenzeugen gibt es nicht. 500 Zuschauer sollen im Stadion anwesend gewesen sein. Eine TV-Übertragung gab es so wenig wie Spielberichte am Tag danach, ja: Den meisten Schweizer Zeitungen war nicht einmal das Resultat der Rede wert.

So war das damals, 2002: Der Fussball der Frauen genoss wenig Aufmerksamkeit und fand kaum Publikum, er war Randsport pur. Dabei hätte es durchaus Gründe gegeben, über jenes Spiel der Schweizer Fussballerinnen am 14. August 2002 zu berichten. Nicht nur, weil sie in der Nähe von Paris die Französinnen besiegten – was in den 16 Jahren seither nicht mehr passiert ist. Aber wer konnte das denn ahnen?