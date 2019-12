Ein Basler erlöst Luzern gegen den FCB

Pascal Schürpf bringt den FC Luzern in Führung. (Video: SRF)



Der VAR greift ein

Aufmüpfig sind sie, hartnäckig und leidenschaftlich in den Zweikämpfen gegen Basler, denen es an Ideen mangelt. Der Gast wirkt matt, fast so, als würde er die Ferien herbeisehnen. Und doch kommt er zum Ausgleich - auf eine Art und Weise, die zu diskutieren gibt. Silvan Widmers Kopfball Richtung Fünfmeterraum der Luzerner touchiert den Arm von Silvan Sidler, der den Ball nicht kommen sieht.