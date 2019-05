Ein ausgesprochen freundlicher Gast

Erst jetzt, 0:3 im Rückstand, erinnert sich YB an seine Qualitäten, die zu einer Rekordsaison geführt haben. Die St. Galler, bereits vor der Pause anfällig, wirken keineswegs stilsicher, der auffällige Nicolas Ngamaleu trifft in der 67. Minute nach einem groben Nuhu-Patzer zum 1:3, aber kurze Zeit später ist die Begegnung endgültig entschieden. Und wieder verteidigen die Young Boys slapstickhaft, am Ende lenkt Gaudino den Ball in den Lauf des starken Majeed Ashimeru, der das 4:1 schiesst.

Barnettas Symbolaktion

Und weil der Abend aus St. Galler Optik kitschig verläuft, darf kurz vor Spielende auch noch Tranquillo Barnetta zum Elfmeter antreten. Er verschoss den wichtigsten Penalty seiner Karriere im WM-Achtelfinal der Schweizer gegen die Ukraine in Köln, das war vor 13 Jahren. Und er verschiesst seinen vermutlich letzten, der fast drei Jahre ältere Wölfli pariert.

Dann wird Barnetta ausgewechselt, er zieht die Schuhe aus und nagelt sie symbolisch an eine Wand, nach Spielende wird er von den Anhängern ausgiebig gefeiert. Am Samstag geht seine tolle Karriere mit dem Auswärtsspiel beim FCZ zu Ende, die St. Galler befinden sich noch mitten im verrückten Kampf um die Europacupplätze – dank des Coups gegen YB auf einmal wieder aussichtsreich.

Am Samstag wiederum laden die Young Boys im ausverkauften Stade de Suisse zur Meisterparty inklusive Pokalübergabe gegen den FC Luzern, der neu auf Rang 3 steht und damit für die Europa League qualifiziert wäre. In zwei Tagen feiert ein anderer Grosser des Schweizer Fussballs Abschied. Gestern spielte Steve von Bergen auch nicht, weil er unbedingt einen letzten Auftritt in Bern haben möchte und sich nicht verletzten wollte.

Ein drittes Tor von Steve von Bergen in fast 20 Jahren als Profi wäre am Samstagabend allerdings zu kitschig, um überhaupt in Erwägung gezogen zu werden.