Dwamena und sein Herz

Mit 15 wurde Dwamena in die Akademie von Red Bull Ghana in Sogakope, einem Dorf im Südosten Ghanas, aufgenommen. Drei Jahre später lud ihn RB Salzburg zu einem Probetraining ein, bei welchem er die Verantwortlichen von sich überzeugen konnte. Im Januar 2014 wechselte der talentierte Offensivspieler in die Juniorenabteilung der Salzburger, wo er zunächst in der U-18 zu Einsätzen kam.

Im darauffolgenden Sommer gab ihn RB Salzburg zu dessen Farmclub Liefering in die zweithöchste Liga Österreichs ab. Nachdem Dwamenas Vertrag 2016 ausgelaufen war, wechselte er ablösefrei zum Ligakonkurrenten Austria Lustenau, wo er so richtig durchstartete und Tor an Tor reihte – 21 in 22 Spielen.

«Das war nicht meine Kraft, das war seine»

Sein Erfolg weckte Begehrlichkeiten und Dwamena hatte sobald Angebote von mehreren ausländischen Vereinen auf dem Tisch. Beraten von der Agentur SBE, deren Mitinhaber Philipp Degen ist, entschied sich Dwamena für den FC Zürich, den damaligen Challenge-League-Club. Mit dem FCZ stieg er vier Monate später in die Super League auf. Beim Saisonauftakt gegen Stadtrivale GC schoss der Angreifer sein Team mit zwei Toren zum 2:0-Erfolg und dankte nach dem Spiel vor laufender Kamera Gott für den Sieg: Gegenüber SRF sagte er: «Das war nicht meine Kraft, das war seine.»

Zur gleichen Zeit war der Premier-Ligist Brighton and Hove Albion verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Stürmer. In Zürich wurden die Scouts des Clubs bald einmal fündig: Dwamena hatte die Engländer mit seinen Leistungen von sich überzeugt und sollte die Offensive des Aufsteigers verstärken. Rund 15 Millionen Franken wollte Brighton für die Verpflichtung des ghanaischen Nationalspielers bezahlen. Der FCZ rieb sich schon die Hände.

Der geplatzte Traum

Nur der Medizincheck stand noch zwischen dem Deal. Doch nach diesem hatte Dwamenas Traum von der Premier League ein böses Erwachen: Die englischen Ärzte entdeckten eine kardiale Anomalie und rieten ihm gar vom Leistungssport ab. Der Transfer platzte – was die Chefetage des FCZ erzürnte. Dass die Engländer öffentlich von Herzproblemen des jungen Spielers berichteten, konnte Präsident Ancillo Canepa nicht verstehen. Er sprach gar von «Rufmord».