Diese Super-League-Teams sind ihr Geld nicht wert

Überraschend nicht zu den Overperformern gehören YB und Basel. Dass die beiden Topclubs eine negative Bilanz aufweisen, hat aber einfach damit zu tun, dass sie oft ihre hohen Erwartungen erfüllten, nicht mehr und nicht weniger. Die Basler etwa hatten jahrelang das teuerste Kader, gewannen damit aber auch mehrmals die Meisterschaft. Sie leisteten sich also teure Spieler, dafür mit Erfolg.

Das können die Grasshoppers wahrlich nicht von sich behaupten. Die Mannschaft war nicht nur in der aktuellen Saison ihr Geld nicht wert, sondern fast permanent in den letzten Jahren. Und so resultiert für GC ein Minus von 17 Plätzen . Noch schlechter ist nur Sion, das kumuliert fast doppelt so viele Ränge verlor und damit bei weitem der grösste Underperformer der Liga ist. Immerhin gewannen die Walliser seit der Saison 2005/2006 viermal den Cup, was die schlechten Leistungen in der Liga ein wenig entschädigt.

Thun ist eine Ausnahmeerscheinung

Umso erschreckender ist die Leistung der Grasshoppers, wenn man bedenkt, dass sie in der aktuellen Saison am meisten Geld pro Punkt ausgegeben haben. Um diesen Betrag zu berechnen, haben wir den Marktwert der Teams durch die Anzahl Punkte geteilt, die sie am Ende auf dem Konto hatten. Gemäss dieser Berechnung hat GC mehr als 1 Million Franken pro Punkt gebraucht. Zum Vergleich: Bei Xamax waren es 290'000 Franken .