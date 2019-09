Diese Regeländerung kann Leben retten

Er hätte nie zum Matchwinner werden dürfen. 2:0 gewinnt die Schweiz am 23. März das EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien, Fabian Schär leitet beide Tore ein. Einen Tag später sagt er dem «Blick»: «Mein Schädel brummt noch, zudem habe ich Nackenschmerzen. Aber es hat sich gelohnt.» Folgen einer Szene in der 24. Minute. Bei einem Luftduell prallen die Köpfe von Schär und Jemal Tabidze zusammen, beide bleiben benommen liegen. Jano Ananidze reagiert gedankenschnell, nimmt dem Schweizer Innenverteidiger die Zunge aus der Kehle. Schär sagt zum Unfall: «Ich kann mich an gar nichts erinnern.» Er war für einige Sekunden bewusstlos. Dennoch spielt er weiter, verhilft den Schweizern zum Sieg.