Diese Mischung macht PSG gefährlich – für sich selbst

Der Druck Es droht das vierte Out im Achtelfinal in Serie

Seit dem Einstieg des schwerreichen Besitzers Qatar Sports Investments 2011 hat Paris Saint-Germain in der Champions League nie den Halbfinal erreicht – obwohl das Kader Jahr für Jahr kostspielig veredelt wird und der Triumph in der Königsklasse das klare Ziel ist. Rund 1,5 Milliarden Franken betrugen allein die Ausgaben für Ablösesummen. Bis 2016 scheiterte PSG viermal in Serie im Viertelfinal, zuletzt dreimal sogar schon im Achtelfinal.