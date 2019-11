Diese Fussballstars sind die grössten Klimasünder

Die weltbesten Fussballer spielen national und international, reisen für die Champions League quer durch Europa und für Länderspiele in ihre Heimat. Beim Argentinier Lionel Messi kommen so fast 46’000 Kilometer zusammen. Der Barcelona-Star fliegt innerhalb eines Jahres also mehr als einmal um die Welt und trägt so zum Ausstoss von 20,9 Tonnen CO 2 bei.

Zum Vergleich: Schweizerinnen und Schweizer legen im Schnitt jährlich 9000 Kilometer mit dem Flugzeug im In- und Ausland zurück und verursachen gemäss derselben Berechnung 4,3 Tonnen CO 2 – fast fünfmal weniger. Dabei sind die Schweizer als Vielflieger bekannt.